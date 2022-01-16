Isparta 32 Spor: 1 - Bucaspor: 1928: 3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta 32 Spor: 1 - Bucaspor: 1928: 3

İHA

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Ispartaspor, 2'inci yarının ilk maçında Bucaspor 1928'e sahasında 31 mağlup oldu

Isparta 32 Spor: 1 - Bucaspor: 1928: 3

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Ispartaspor, 2'inci yarının ilk maçında Bucaspor 1928’e sahasında 31 mağlup oldu

Maçın önemli anları
Dakika 9: Bucaspor 1928 atağında Tunç Murat Behram ceza yayına girer girmez sert vurdu, kaleci Furkan Bekleviç topu son anda kurtardı. Dakika 11: Ispartaspor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ertuğrul Kurtuluş’un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
Dakika 20: Bucaspor atağında soldan gelen orta da Tunç arka direkte topa vuramayınca takımını net bir golden etti.
Dakika 30 (GOL): Bucaspor atağında soldan gelen ortada arka direkte Tunç Murat Behram’ın boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 01
Dakika 37: Ispartasporlu Gökdeniz Varol’un ceza yayı üzerinden sert vuruşu savunmaya da çarparak kornere çeldi.
Dakika 38: Ispartaspor atağında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mustafa Diler’in sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci kurtardı.
Dakika 40: Bucaspor 1928 atağında savunmanın arkasına atılan topta Furkan ile Bucalı oyuncu Mehmet Fuat Gölbaşı çarpıştı. Bu pozisyonda Buca mutlak bir golü kaçırdı.
2. YARI:
Dakika 56 (GOL) Bucaspor atağında sağdan gelen ortada arka direkte Tunç Murat Behram arka direkte meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 02
Dakika 58:Bucaspor atağında Yusuf Yıldırım’ın ortasında Berke’nin vuruşu üst direkten döndü.
Dakika 78: Ispartaspor’un kullandığı serbest atışta Arif’in kafa vuruşunu kaleci Şener kurtardı.
Dakika 82: (GOL): Ispartaspor atağında Arif Birşen’in sağdan ortasında arka direkte Efşan’ın vuruşu meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu:12
Dakika 86: (GOL) Bucaspor 1928 atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Alper Kadir Durak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 13

Maçın karnesi
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz xx, Emrah Uluçay xx, Ferhat Çalar xx
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç x, Efşan Geçgin x, Ertuğrul Kurtuluş x (dk. 62 Hakan Can Çimen x), Kadir Turhan xx, Şamil Başaran x (dk. 58 Akif Özerli x), Gökhan Göksu x, Mustafa Diler x, Arif Birşen x , Mustafa Acar x, Burak Aydın x, Furkan Özdemir x (dk. 58 Ozan İsmail Koç x)
Bucaspor 1928: Şener Özcan xx, Onur Özcan xx, Berke Bıyık xx (dk. 75 Recep Gül x), Tunç Murat Behram xxx (dk. 90 Yalçın Ece Kaya), Metin Yüksel xx, Gökhan Köseoğlu xx, Abdullah Bakıkuv xx, Alper Kadir Duruk xx, Yusuf Yıldırım xx (dk. 75 Enes Alıç x), Saruhan Fındıkçı xx (dk. 85 Osman Işıklı), Mehmet Fuat Gölbaşı xx (dk. 85 Mustafa Hüseyin Seyhan)
Sarı kartlar: Mustafa Diler, Burak Aydın, Arif Birşen, Mustafa Acar, Furkan Özdemir (Isparta 32), Abdullah Balıkuv (Buca 1928)
Goller: dk: 3056 Tunç Murat Behram, dk. 86 Alper Kadir Duruk (Buca 1928), dk. 82 Efşan Geçgin (Isparta 32 Spor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpekten kaçarken bahçe duvarından düşen Çınar yaralandı
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken bahçe duvarından düşen Çınar ...
Ispartalı şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ispartalı şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde ...
Kavşaktaki kaza sonrası araçtan kızını alıp kendini dışarı attı: 3 yaralı Şoka giren kadın sürücü, kaldırıma oturup kızına sarıldı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Kavşaktaki kaza sonrası araçtan kızını alıp kendini ...
İnternet dolandırıcılarına 10 ilde eşzamanlı operasyon: 12 gözaltı
YEREL HABERLER İnternet dolandırıcılarına 10 ilde eşzamanlı ...
Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 ...
Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 ...
Isparta Gülistan Camii avlusu 3 boyutlu taşlarla rengarenk görünüme kavuştu
YEREL HABERLER Isparta Gülistan Camii avlusu 3 boyutlu taşlarla ...
Isparta’da bu yıl 16 bin öğrenciye spor taraması yapılacak
YEREL HABERLER Isparta’da bu yıl 16 bin öğrenciye spor taraması ...
Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin lirası dolandırıldı Nakit parasını bankaya yatırmasını söyleyip telefonun sim kartını alarak parayı kendi hesabına geçirdi Yaşlı adamı otele yerleştirip otel parasını ödedi, 100 bin lirayla sırra kadem bastı Dolandırdığı adamın otel parasını ödedi
YEREL HABERLER Eşinin tedavisi için geldiği Isparta'da 100 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.