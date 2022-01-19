Isparta’da 4 günde 25 uyuşturucu operasyonu

Isparta’da emniyet ekiplerinin 4 gün boyunca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 25 operasyonda 25 şüpheli şahıs yakalandı.

1115 Ocak tarihleri arasında, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 25 operasyonda, 25 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan; toplamda 61,03 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 3 adet uyarıcı hap, çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağalama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapıldı. 1 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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