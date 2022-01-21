Eğirdir Gölü kıyıları buz tuttu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve rüzgar nedeniyle Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü’nün poyraz bölgesi olan göl kıyısı ile kayalar buz tuttu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 11 derece ölçüldüğü ilçede, poyrazın da etkisiyle soğuğun etkisi arttı. Soğuk nedeniyle Eğirdir Gölü kıyısı ve kayalar buz tuttu.

Türkiye’nin 12’nci Sakin Şehir ilçesi olan Eğirdir ilçesi yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.

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