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Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi

İHA

Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 7 Aralık gecesi yıldırım düşmesi sonucu Barla köyündeki minare yandı. Yanan minare kısa bir sürede yeniden yapıldı. Caminin yeni hali havadan görüntülendi.
Isparta’nın Eğirdir ilçesi Barla köyündeki caminin minaresine 7 Aralık gecesi yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle minarenin külah kısmı alev aldı. Alevler geceyi aydınlattı. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansımıştı. 46 gün sonra o cami minaresi Isparta Belediyesi tarafından yeniden yapıldı. Caminin yeni hali drone ile görüntülendi. Cami 46 gün sonra tekrar hizmete açıldı.

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