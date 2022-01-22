Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 7 Aralık gecesi yıldırım düşmesi sonucu Barla köyündeki minare yandı. Yanan minare kısa bir sürede yeniden yapıldı. Caminin yeni hali havadan görüntülendi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Barla köyündeki caminin minaresine 7 Aralık gecesi yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle minarenin külah kısmı alev aldı. Alevler geceyi aydınlattı. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansımıştı. 46 gün sonra o cami minaresi Isparta Belediyesi tarafından yeniden yapıldı. Caminin yeni hali drone ile görüntülendi. Cami 46 gün sonra tekrar hizmete açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.