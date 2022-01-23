Isparta’da kar yağışı görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından yayınladı

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Isparta’da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. O anlarsa kentte bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından yayınlandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kentte ve 12 ilçede gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Isparta Merkez ve 12 ilçenin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinin yer aldığı paylaşıma, “Güzel şehrimizin merkez ve ilçelerinden kar görüntüleri ” notu düşüldü. Kentte kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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