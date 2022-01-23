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Sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi Canını hiçe sayan komşu tek başına kümese girdi

İHA

Isparta'nın Sav kasabasında 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi Canını hiçe sayan komşu tek başına kümese girdi

Isparta’nın Sav kasabasında 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Isparta’nın Sav kasabası Aşağı mahalle 52.cadde üzerinde tavuk işiyle uğraşan vatandaşın kümesine 2 tane sokak köpeği girdi. 19 tane tavuk bulunan kümeste köpekler 2 tavuğu öldürürken 1 horozu da yaraladı. O anlar kümeste bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Komşusunun kümesine köpek girdiğini gören Ayşe Işık ise eline sopa alarak tek başına sokak köpeklerinin yanına gidip onları kovaladığı görülüyor.

“Önceden köpekleri çok severdim”
10 yaşındaki Mustafa Fatih Altuğ önceden köpekleri çok sevdiğini belirtirken, artık köpeklerden korktuğunu söyledi. Altuğ “Eskiden köpekleri çok seviyordum ama geçenlerde beni pitbull cinsi bir köpek kovaladıktan sonra köpeklerden korkmaya başladım, dün de sahipsiz köpekler kümesimize girdi 2 tavuğumuzu öldürdü 1 tane de horozumuzu yaraladı. Köpeklerden iyice korkmaya başladım” dedi.

Canını hiçe saydı tek başına kümese girdi
Komşusunun kümesine giren 2 tane sokak köpeğini kovalamak için tek başına kümese giren Ayşe Işık ise, “Mahallemizde çok sahipsiz köpek var dün komşumuzun kümesine giren köpekleri kovaladım ama 2 tane tavuğu öldürmüşler. Mahalle sakinleri olarak yardım istiyoruz çok sayıda başıboş gezen köpek var. Korkumdan kendi kümesimdeki tavukları salamıyorum, buna bir çare bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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