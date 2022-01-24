Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İHA

Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarlarla Mücadele ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde yakalanırken bir kişi gözaltına alındı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarlarla Mücadele ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde yakalanırken bir kişi gözaltına alındı.
Olay Isparta otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir yolcu otobüsüne yaptığı operasyonla yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan A.B isimli şahıs aranırken şahsa ait tam bin gram metamfetamin maddesi polis tarafından ele geçirildi. Şüpheli şahıs A.B hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” , “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapıldığı ve şüphelinin tutuklanarak ceza evine teslim edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdi 65 suç kaydı olan 3 kişi yakalandı Kombi bakımına geldiler dolandırıp gittiler
YEREL HABERLER Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdi 65 suç kaydı ...
Isparta’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı
YEREL HABERLER Isparta’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı
Koronavirüslü öğretmen, sınıfındaki karne dağıtımına internet yoluyla katıldı
YEREL HABERLER Koronavirüslü öğretmen, sınıfındaki karne dağıtımına ...
Koronavirüslü öğretmen, sınıfındaki karne dağıtımına internet yoluyla katıldı
YEREL HABERLER Koronavirüslü öğretmen, sınıfındaki karne dağıtımına ...
Sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi Canını hiçe sayan komşu tek başına kümese girdi
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle ...
Isparta’da kar yağışı görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından yayınladı
YEREL HABERLER Isparta’da kar yağışı görüntüleri Kent Güvenlik ...
Isparta’da soğuktan donmak üzere olan büyük ak balıkçılı kurtarıldı
YEREL HABERLER Isparta’da soğuktan donmak üzere olan büyük ak ...
Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.