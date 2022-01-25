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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başdeğirmen: " Tüm ekiplerimizle sahadayız "

İHA

Başdeğirmen: " Tüm ekiplerimizle sahadayız "

Isparta Belediyesi, kar yağışı dolayısıyla 80 iş makinesi, araç ve 300 personelle çalışmalar gerçekleştirdi. Yollarda tuzlama ve solüsyon çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kar yağışı için hazırlıklıydık. 44 mahallemizde trafik akışı normal şekilde devam ediyor. Süreci gece gündüz takip ediyoruz” dedi.
Isparta Belediyesi, gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, başta ana arterler, otobüs güzergahları ve hastane önleri olmak üzere mahallelerde yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yaptı.
Karla mücadele çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 80 iş makinesi ve araç ile 300 personel katıldı. Ekipler, yollarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı. Kaldırımlarda da solüsyon ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirilirken, çalışmalar 7/24 esasına göre devam ediyor.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Binbirevler ve Batıkent mahallelerinin kesiştiği kavşaktaki çalışmaları yerinde takip etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, uzun yıllardır beklenen kar yağışının birkaç gündür şehirde etkili olduğunu söyledi. Karla mücadele kapsamında belediyenin üzerine düşen vazifeyi yerine getirdiğine değinen Başkan Başdeğirmen, 80 iş makinesi ve araç ile 300 personelin sahada görevde olduğunu kaydetti. Başkan Başdeğirmen, “Kar yağışı için hazırlıklıydık. 600 ton tuzlanmış kum hazırlığımız vardı. Gece ve gündüz toplam 200 kamyon tuz atıyoruz. Solüsyon çalışmamız da var. 44 mahallemizde trafik akışı normal şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın hayatlarını normal şekilde devam ettirebilmeleri için vazifemizi yerine getiriyoruz. İhtiyaç halinde personel sayımızı 1000 veya 1500’e çıkarma durumumuz var. Ama şuan ki sayılarımızla şehrimizdeki ana arterler ve sokaklardaki çalışmalarımızı tamamlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.
Şehirde yaklaşık 3 bin cadde ve sokak bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ekiplerin her cadde ve sokağa tek tek girdiğini belirtti. Mahalle muhtarlarıyla da sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, muhtarların talep bildirdiği yerlere de anında ekiplerin gittiğini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, soğuktan etkilenen vatandaşlar içinde bir ekip oluşturduklarını belirterek, “Muhtarlarımızla da bu konuda işbirliği içerisindeyiz. O vatandaşlarımıza da gerekli desteği veriyoruz” dedi. 44 mahallenin yanı sıra merkeze bağlı köylerin giriş çıkışları ile yüksek rampalarında da tuzlama çalışmaları yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Köylerimize de hem tuzlama hem de solüsyon araçlarımızı gönderiyoruz. Buzlanmayı önleyecek çalışmalar da yapıyoruz” diye konuştu.
Yolların yanı sıra kaldırımlarda da tuzlama ile solüsyon çalışmaları yapıldığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz ve Fen İşleri Müdürlüğüz ile diğer birimlerimizi çalışmalar için bölge bölge ayırdık. Kaldırımlarda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışıyor. Kaldırımlarda da hem tuzlama hem de solüsyon yapıyoruz. Her türlü tedbirimizi aldık. Arkadaşlarımız çok fedakarca çalışıyorlar. Tüm başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle tüm personelimiz arazide. Şuana kadar bir sorunumuz olmadı. Süreci gece gündüz takip ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

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