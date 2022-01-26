Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Isparta'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda aranan bir araç ve evde kaçak yollarla satışı yapılmaya çalışılan 3 adet tarihi eser niteliğinde eski kitap, 50 adet sikke ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi S.G., S.T. ve M.K. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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