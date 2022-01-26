Isparta’da 24 uyuşturucu operasyonunda 39 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da 24 uyuşturucu operasyonunda 39 gözaltı

İHA

Isparta’da 24 uyuşturucu operasyonunda 39 gözaltı

Isparta'da uyuşturucuya yönelik yapılan toplam 24 operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 39 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan toplam 24 operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanırken, bin 47 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet sentetik ecza ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında işe yarayan aparat ele geçirildi. Yakalanan 39 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından haklarında işlem yapıldığı, 2 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Başdeğirmen: " Tüm ekiplerimizle sahadayız "
YEREL HABERLER Başdeğirmen: " Tüm ekiplerimizle sahadayız "
Isparta’da HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Isparta’da HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besledi
Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ...
HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı
YEREL HABERLER HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru ...
Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdi 65 suç kaydı olan 3 kişi yakalandı Kombi bakımına geldiler dolandırıp gittiler
YEREL HABERLER Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdi 65 suç kaydı ...
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Isparta’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı
YEREL HABERLER Isparta’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.