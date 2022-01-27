Türkiye'nin 4. büyük gölü Eğirdir buz tuttu

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nün büyük kısmı buz tuttu.

Eğirdir'de son dönemde etkili olan ve özellikle gece saatlerinde sıfırın altına inen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın gündüz eksi 3 ile 7, gece ise eksi 15'e kadar düştüğü ilçenin turistik merkezlerinden Eğirdir Gölü'nde ise farklı bir görüntü ortaya çıktı. Gölün büyük bir kısmının buz tuttuğu görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, Avrupa Uzay Ajansı'nın sentielhub.com üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği Eğirdir Gölü'nün buz tuttuğu fotoğrafı paylaştı. Paylaşımında Doç. Dr. Önol, Eğirdir Gölü’nün etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma olayının başladığını açıkladı.

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