3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

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Isparta'da doğuştan kas hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ecrin Altunok, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Isparta merkezde yaşayan Altunok ailesinin 3 yaşındaki kızları Ecrin Altunok, doğuştan kas hastalığı ile dünyaya geldi. 3 ay önce hastalığı ilerleyen Ecrin, Isparta’da özel bir hastanede tedaviye alındı. 3 aylık yaşam savaşı veren 3 yaşındaki Ecrin’in küçük bedeni hastalığı kaldıramayarak dün öğle saatlerinde vefat etti. Küçük Ecrin'in cenazesi Karakavak camide, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Akyol mezarlığında defnedildi.

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