Eğirdir Gölü'nde buz tabakasındaki ördekler havadan görüntülendi

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Kemal ERBEN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nün buz tutan kısmında yürüyen ördekler, görsel güzellik oluştururken, dronla havadan görüntülendi.

Türkiye'deki 454 farklı kuş türünden 225'inin barındığı, Türkiye'nin 2'nci büyük tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü, soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Buz tabakası üzerindeki ördekler, havadan görüntülendi. Çocuklarıyla birlikte göle gelen bazı aileler, iskeleye yaklaşan ördekleri besledi. Bazıları ise gölün buz tutan bölümlerinde yürüyüş yaptı. Gölün buz tutmayan bölümlerinde ise yüzlerce kuşun yüzdüğü görüldü.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2022-01-28 16:22:02



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