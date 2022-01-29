Buz tutan gölde çay içip, tavla oynadılar

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Kemal ERBEN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da Eğirdir Gölü'nün donan kısmında çay içip, tavla oynayanlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Yamaç paraşütüyle uçuş yapanlar da göldeki buz tabakasına iniş yaptı.

Türkiye'nin 2'nci büyük tatlısu gölü olan Eğirdir Gölü, dondurucu soğuk nedeniyle kısmen buz tuttu. Limandaki buz tabakası üzerinde 2 arkadaş da tavla oynadı. Buz yüzeyine koyduğu sandalyeye oturup, tavla oynayanları izleyen kişi de çay içti. Çevredekilerin görünce şaşırdığı tavla oynayan arkadaşlar, ilginç görüntü oluşturdu.

YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE DONAN GÖLE İNİŞ

Öte yandan ilçede yamaç paraşütü etkinliği yapan bir grup paraşütçü de Karatepe'den uçuş gerçekleştirdi. 680 metre yükseklikten havalanan paraçüşütçüler, Altınkum Plajı kıyısındaki buz tabakasına iniş yaptı.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2022-01-29 15:29:13



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