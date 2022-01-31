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Isparta’da esnaf kardan gelin yaptı, vatandaş fotoğraf için sıraya girdi Kuaförün yaptığı kardan geline kuşak bile bağladılar

İHA

Isparta’da esnaf kardan gelin yaptı, vatandaş fotoğraf için sıraya girdi Kuaförün yaptığı kardan geline kuşak bile bağladılar

Isparta’da uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kardan adam yaparken bir esnaf da kardan gelinlik yaptı.
Ispartalı kuaför esnafı Melek Oflaz ve Kuaför Gizem Elitok, dükkanlarının önüne kardan gelin yaptılar. Yapımı yaklaşık 1 saat süren 1.80 boyundaki kardan gelinin makyajından duvağına VE belindeki kuşağına kadar her şeyi düşündüler. Gelini gören Ispartalılar ve özellikle kadınlar anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. Isparta Sempati Güzellik Merkezi Sahibi Melek Oflaz, “Bugün sabah Rabbim güzel bir kar bereket verdi, bizde bir güzellik ve değişiklik olsun diye böyle bir kardan gelin yapalım dedik. Açıkçası çok ilgi beklemiyorduk ama yaptığımızdan beri ilgi çok güzel” dedi. Kuaför Gizem Elitok, kardan gelini yapmalarının yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirterek, “Sabah bu kadar kar yağdığını görünce bunu değerlendirelim kardan gelin yapalım dedik. Gelinin yapımı 1 saatimi aldı bu kadar yoğun bir ilgi olacağını beklemiyorduk bu durum bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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