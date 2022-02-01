Yangında çöken evin enkazında can veren 2 kardeş toprağa verildi



Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde yangında çöken ahşap evin enkazı altında kalıp, hayatını kaybeden Mustafa (19) ve Hasan Hüseyin Kaleli (21) kardeşler, yan yana toprağa verildi.

Yalvaç ilçesi Sofular Mahallesi'nde Nurettin Kaleli'ye ait müstakil evde, dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan Nurettin Kaleli, eşi Adile ve kızı Gülay son anda dışarı çıkarken, alevlerin sardığı ahşap ev çöktü. Ailenin dışarı çıkamayan çocukları Hasan Hüseyin ve Mustafa Kaleli kardeşler ise enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi.

Dumandan etkilenen Nurettin, Adile ve Gülay Kaleli ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin cansız bedenleri ise Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tedavilerinin ardından taburcu olan Kaleli çifti tarafından morgdan alınan oğulları Hasan Hüseyin ve Mustafa Kaleli, Sofular Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Sofular Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Lise mezunu olan 2 kardeşin gündelik tarım işçisi olarak çalıştığı belirtildi. Kardeşlerin akrabası Hasan Kaleli, "Kendi hallerinde, kimseye zararı olmayan sessiz sakin çocuklardı. Maddi açıdan zor durumda olan aile 2 evladını kaybetmenin yanında kış ortasında evsiz kaldı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin" dedi.

Bu arada sobadan kaynaklanan yangında, taban tahtalarının yanması sonucu evin çöktüğü belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2022-02-01 12:05:19



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