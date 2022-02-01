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Isparta’da piyasaya 25 bin lira sahte para süren kişiler yakalandı İşbirlikçi büyücünün evinden çıkan malzemeler şaşkına çevirdi

İHA

Isparta’da piyasaya 25 bin lira sahte para süren kişiler yakalandı İşbirlikçi büyücünün evinden çıkan malzemeler şaşkına çevirdi

Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para sürmek isteyen şahıs tutuklandı. Isparta’da büyü işiyle uğraşan işbirlikçi H.S’nin evinden çıkan malzemeler ise emniyet ekiplerini şakına çevirdi. H.S hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Isparta’nın çeşitli sokaklarında sahte para ile alışveriş yapan 3 çocuğu takibe alan ekipler Yayla Mahallesi'nde bir işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 çocuk gözaltına alınırken, H.S. isimli şüpheliye ait işyerinde yapılan aramada büyü yapmak için kullanılan 4 büyü kitabı, objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. H.S. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan E.D'nin üzerinden sahte 10 bin lira ve evinde yapılan aramada 15 bin 200 lira ele geçirildi. Şüpheli E.D. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sahte para ile alışveriş yapan 3 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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