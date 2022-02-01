'Sahte para' operasyonunda muska, uyuşturucu ve objeler ele geçirildi



Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, piyasaya sahte banknot sürenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; muska, çeşitli objeler, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ile sahte banknotlar ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte banknot sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırma yapan polis, E.D.'nin, 3 çocuk aracılığıyla sahte banknot kullandığını belirledi. Suça sürüklenen 3 çocuğu takibe alan ekipler, Yayla Mahallesi'nde H.S.'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı. Manevi duyguları kullanarak sözde 'büyü' yaptığı öne sürülen H.S.'nin iş yerindeki aramada; çeşitli kitap ve objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli E.D. ise kent merkezinde yakalandı. E.D.'nin üzerinde 10 bin, evinde 15 bin 200 olmak üzere 25 bin 200 liralık sahte banknot ele geçirildi. E.D. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.S. hakkında da adli işlem başlatıldı. Suça sürüklenen 3 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-02-01 16:51:52



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