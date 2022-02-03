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Isparta ve Burdur'da kar yağışı; araçlar yollarda kaldı, sınavlar ertelendi

DHA

Isparta ve Burdur'da kar yağışı; araçlar yollarda kaldı, sınavlar ertelendi


Ali ÇEVİKBAŞMesut MADAN/ ISPARTABURDUR, (DHA)ISPARTA ve Burdur'da kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana geldi, birçok noktada sürücüler, araçlarıyla yollarda kaldı. Süleyman Demirel Üniversitesi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde sınavlar ertelendi. Isparta'da motosiklet ve elektrikli skuter kullanımı yasaklandı.
Isparta'da sağanak sonrası aniden etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın ilk saatlerde etkisini artıran ve öğlene kadar devam eden yağış sonrası kar kalınlığı, 30 santimetreye ulaştı. Isparta Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri, kent merkezinde arterler ve yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdare ekipleri ayrıca ilçe, belde ve köy yollarının kapanmaması için de çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezinde etkili olan yağış, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Mesai öncesinde İstanbul Caddesi'nde trafik yoğunlaşırken, kazalar meydana geldi. Biriken karın ağırlığıyla bazı ağaçların dalları kırıldı, devrilen ağaçlar da oldu. Ağaçlardan biri, park halindeki aracın üzerine devrildi, otomobilin camı kırıldı. 
SENİRKENT-ULUBORLU YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Kar yağışı, ilçelerde de etkili oldu. Eğirdir ilçe girişindeki Miskinler rampasında çok sayıda araç yolda kaldı. Rampada 2 TIR'ın kalıp, yolu kapatmasıyla trafik kilitlendi. Eğirdir-Gelendost yolunda da TIR, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Senirkent-Uluborlu yolu da trafiğe kapatıldı. Ekipler, yollarda kalan sürücülere yardımda bulundu.
ÖĞRENCİLERE SINAV HAKKI VERİLECEK
Yoğun kar yağışı sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğü, bütünleme sınavının ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 3 Şubat Perşembe günü (bugün) yapılacak bütünleme sınavları, 14 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Şu ana kadar (Saat 12.00'ye kadar) yapılan bütün sınavlar geçerlidir. Sınavlara giremeyen öğrenciler için de 14 Şubat 2022 tarihindeki sınavlara girme hakkı tanınacaktır" denildi.
Eğirdir Belediyesi de yaptığı açıklamada, mecbur kalınmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını istedi. Açıklamada, araçların kar temizleme çalışmalarını engellemeyecek şekilde park edilmesi talep edildi.
'MOTOSİKLET KULLANILMASIN' KARARI
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu ise Vali Vekili Ömer Faruk Ateş başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada, "3 Şubat 2022 tarihinde sabah saatleri itibarıyla ilimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle vatandaşlarımız ile sürücülerimizin can güvenliğini ve trafik seyir emniyetini sağlamak üzere bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmamasına, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanımının yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi. 
BURDUR'DA ULAŞIM AKSADI
Burdur'da da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle özellikle Burdur-Antalya kara yolu Çeltikçi Beli mevkisinde sürücüler, zor anlar yaşadı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, büyük tonajlı araçların geçişini bir süre durdurdu. Gölhisar ile Altınyayla ilçeleri arasındaki Dirmilcik Beli mevkisinde ise kar nedeniyle kapanan yol, Altınyayla Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğleden sonra yapılması planlanan bütünleme sınavlarının ertelendiğini duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞMesut MADAN
2022-02-03 15:13:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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