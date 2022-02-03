Isparta’da kardan panda görenleri şaşırttı

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Isparta'da kardan yapılan panda görenleri şaşırttı.

Isparta'da kar yağışından sonra bir grup kişi kardan panda yaptı. Vatandaşlar kardan pandaya yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda kişi de kardan pandayla fotoğraf çekildi.

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