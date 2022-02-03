Isparta’da karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı halk pazarının çatısı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, pazar yerindeki araçlar zarar gördü.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Isparta’nın Davraz Mahallesi’nde Yeni Çarşamba Kapalı Pazar Yeri’nin çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, pazar yerinde park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Belediye ekipleri alanda çalışma başlatırken, Halıkent Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinin çatısının çökme ihtimaline karşı da sürücülere uyarıda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.