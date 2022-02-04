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BAİB Başkanı Çavuşoğlu: "Isparta’da 500 milyon dolar rakamını görmek istiyoruz’’ Isparta 2021 yılında 112 ülkeye 440 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi Isparta’nın ihracat rakamları açıklandı

İHA

BAİB Başkanı Çavuşoğlu: "Isparta’da 500 milyon dolar rakamını görmek istiyoruz’’ Isparta 2021 yılında 112 ülkeye 440 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi Isparta’nın ihracat rakamları açıklandı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulunun katılımıyla Isparta’da '2022 Yılı Ocak Ayı İhracat Rakamları' basın toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "2022 Ocak ayında 200 milyon 906 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik, geçen yılın aynı dönemine kıyasladığımızda maalesef çok minikte olsa bir düşüş yaşadık. Bu bizi üzdü ancak bölgemizdeki kış şartları, ihracata giden ürünlerimizin birçoğu iklimsel değişiklikler dolayısıyla ve piyasada yaşanan döviz hareketleri kaynaklı bir miktar düşüş oldu belki daha fazla bir düşüş gerçekleşebilirdi fakat ihracatçılarımızın yoğun çabasıyla hemen hemen aynı şekilde kapatmayı başardık. Bu aradaki düşüş farkını ise inşallah önümüzdeki aylarda kapatmayı hedefliyoruz. Bölgemizde yapılan ihracatlarda, ilk sırada meyve ve sebze sektörü ikinci sırada maden sektörü, üçüncü sırada ise ağaç mamulleri ve orman ürünleri yer alıyor. Meyve sebze ve maden sektörü bölge ihracatımızın yaklaşık yüzde 50’lik kısmını oluşturmakta 26 tane sektörümüz var bunlar iyi ivmelerle artışlarına devam ediyorlar’’ dedi.
Toplantıya, BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı BABİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şahlan, Mustafa Küçükyaman ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Isparta’da 2021 yılında 440 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti’’
Isparta’nın ihracat rakamları ve iş sektörleri hakkında bilgi veren Mirza Çavuşoğlu, "Isparta’da 2021 yılında yaklaşık 440 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Bölgemiz genelinde yapılan 2 milyar 538 milyon dolarlık ihracatın 440 milyon dolarlık kısmını Isparta’dan yapmamız çok sevindirici oldu. Yıllar itibari ile baktığımızda 2015 yılında 200 milyon dolarlık yapan Isparta, yaklaşık 6 yıllık bir sürede yüzde yüz yirmi bir artışla 440 milyon dolarlık bir rakama ulaştı. Bu gerçekten gurur verici ancak bu bizler için yeterli değil bu rakamları daha da arttırmak için kısa sürede 500 milyon dolar rakamını görmek istiyoruz. Isparta denilince aklımıza çok sektör geliyor bunların başında gülden tutun kirazından elmasına mermerinden ağaç orman ürünlerine kadar birçok sektör gayet ön plana çıkmış durumda’’ şeklinde konuştu.

"Isparta 2021 yılında 112 ülkeye ihracat gerçekleştirdi’’
Isparta’nın ihracat gerçekleştirdiği ülkeler ve ihraç edilen ürünler hakkında bilgi veren Mirza Çavuşoğlu, "Isparta iline baktığımızda 2021 yılında 112 ülkeye ihracat gerçekleştirildi yaklaşık 60 milyon dolarla Özbekistan ilk sırada, ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise Almanya geliyor. Ürün bazında baktığımızda ise tarım ve ormancılıkta kullanılan makine, aksam ve parçalarının ilk sırada olduğunu görüyoruz. Aslında bakarsanız çok ilginç ve çok sevindirici, yaklaşık 50 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Bunları ikinci sırada kiraz, üçüncü sırada ise mermer takip ediyor. 2022 yılının Ocak ayına baktığımızda ilk ay Isparta’da 37 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşmiş durumda. 102 ihracatçımız 69 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Yine 5,2 milyon dolar ihracatla Özbekistan ilk sırayı korumuş oldu’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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