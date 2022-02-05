Isparta’yı 2 gündür etkisi altına kar yağışında 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personeli ve 75 araç ile müdahale edildi. Çalışmalar kapsamında elektrik abonelerinin yüzde 95’ine enerji sağlandı. Öte yandan herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için 3.056 kilowatt toplam gücünde 20 jeneratör de kritik noktalarda konumlandırıldı.

Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtımını üstlenen Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ. Isparta’da 3 Şubat tarihinden bu yana etkili olan kar yağışının ardından bilançoyu açıkladı. Açıklamada, “Saatlerce hiç durmadan yağan karın oluşturduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile ne yazık ki önemli sayıda enerji nakil hattı ağır hasar aldı. Şirketimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçmiş ve “kriz masası” oluşturarak yoğun bir şekilde çalışmalarına başlamıştır. Isparta ili genelinde 299 bin abonemiz bulunmakta olup abonelerimizin yüzde 95’ine an itibari ile enerji sağlandı” denildi.



201 saha personelinin, 75 araç ile müdahale edildi

İl merkezindeki 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personelinin, 75 araç ile müdahale edildiğini belirtilen açıklamada, “Ayrıca, 3.056 kVA toplam gücünde 20 jeneratör de kritik noktalarda konumlandırılmış durumdadır. Ancak kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olması, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığından, müdahalelerde bazı zorluklara sebep olmakta. Ekiplerimizin ilk andan itibaren arızalara müdahalesi aralıksız bir şekilde devam etmekte olup, TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilenmekte. Ayrıca TEDAŞ koordinasyonunda dost şirketlerimiz ADM, MEDAŞ, ÇEDAŞ, Başkent EDAŞ ve OEDAŞ tarafından da bölgemize destek amaçlı personel ve araç takviyesi gönderildi” ifadelerine yer verildi.



"113 bin abonemize enerji verilemezken bu sayı 16 bin aboneye kadar indirildi"

Açıklamanın devamında ise “Bu çalışmalar esnasında şu ana kadar yaklaşık olarak 660 kilometre orta gerilim, 4 bin 500 kilometre alçak gerilim hattı ekiplerimiz tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerjilendirme yapıldı. Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin abonemize enerji verilemezken bu sayı 16 bin aboneye kadar indirildi. Bu zorlu süreçte Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için var gücümüz ile çalıştığımızı bildirir, gösterdikleri anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

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