Kar yağışının ardından elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta’ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesi ile ilgili ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır” dedi.

Isparta’da 3 Şubat’ta gün boyu süren kar yağışının ardından kentte elektrik kesintileri yaşandı. 3 Şubat Perşembe gününden itibaren kentin farklı noktalarında elektrik kesintileri yaşanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta’ya geldi. Isparta İl Afet ve Acil Durum Merkezi’ne gelen Bakan Dönmez, Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer kurum amirlerinden son durum hakkında bilgi aldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, köy yolları dahil tüm ulaşım yollarının açık olduğunu söyledi. Isparta’yı destekleyen 3 adet indirici enerji trafo merkezi olduğunu belirten Bakan Dönmez, “Yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji altyapısında da ciddi hasarlar söz konusu oldu. Isparta’yı destekleten 3 tane indirici enerji trafo merkezimiz var. Bu trafo merkezlerinde arızalar oluştu. Buna bağlı olarak il genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Ekiplerimizin yoğun çalışması ile birlikte ilk gün kesintilerde önemli bir azalma söz konusu oldu. Ancak olayın gerçekleştiği anda il merkezimiz ve 8 ilçe merkezinde 188 köyde toplamda 113 bin 236 abone enerjisiz kaldı. İlk günün sonunda bu rakam 35 bin 538’e düştü. Şu an itibariyle il genelinde 299 bin aboneden yaklaşık yüzde 93’ü enerjili durumdadır. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesi ile ilgili ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır” dedi.



“Isparta’da zor günde devletimiz milletimizin yanındadır”

Ekip sayısının yaklaşık 6 katına çıkartıldığını belirten Bakan Dönmez, “İklim ve kar nedeniyle bazı zorluklar olsa da takviye ettiğimiz araç ve gereç sayısı 280’e çıktı. Yaklaşık 5 6 kat arttırmış olduk. 63 sepetli araç, 37 arazi aracı, 11 kabinli araç, 3 vinç ve 19 jeneratör ile kesintilere müdahale ediliyor. Daha öncede ülkemizin muhtelif yerlerinde son birkaç yıldır sel, yangın ve deprem hadiseleri yaşamıştık. O gün oralarda devletimiz olayın ilk gerçekleştiği andan itibaren nasıl bulunduysa bugün Isparta’da zor günde devletimiz milletimizin yanındadır” ifadelerini kullandı.

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