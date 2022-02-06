Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nin Covid 19 testi pozitif çıktı

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yaptırdığı covid19 testi pozitif çıktı.

Isparta Valiliğinden edilinen bilgiye göre dün covid19 testi veren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun testinin pozitif çıktı. Seymenoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evinde istirahat ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.