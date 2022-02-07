Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez Isparta’da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor’ söylentileri doğru değil "An itibarıyla Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekemiz kalmamıştır’’

İHA

Isparta'da enerjisiz şebekenin kalmadığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyada yer alan sayaçların okunup elektrik faturası gönderildiği iddialarını yalanladı. Dönmez, "An itibarıyla Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerinde an itibarıyle enerjisiz şebekemiz kalmamıştır'' dedi.

Bakan Dönmez Isparta’da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor’ söylentileri doğru değil "An itibarıyla Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekemiz kalmamıştır’’

Isparta’da enerjisiz şebekenin kalmadığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyada yer alan sayaçların okunup elektrik faturası gönderildiği iddialarını yalanladı. Dönmez, "An itibarıyla Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerinde an itibarıyle enerjisiz şebekemiz kalmamıştır’’ dedi.
3 Şubat Perşembe günü son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Isparta’da elektrik hatlarında buzlanmaya bağlı kesintilerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kente gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Isparta kent merkezinde elektrik arızasının yaşandığı son mahalleye gelen Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, 600 personel ile müdahalelerin sürdüğünü ve an itibarıyla il merkezi ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekenin kalmadığını söyledi.
Bakan Dönmez, “Bildiğiniz gibi 3 Şubat Perşembe günü Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı olmuştu. Neredeyse gün boyu devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak özellikle şebekemizde buz yüküne bağlı olarak ciddi hasarlar oluşmuştu. İletken kopmaları gerekse trafo merkezlerimizde benzer şekilde arızalar meydana geldi. Olayların meydana geldiği ilk etapta Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) Isparta’da bulunan bakım onarım ve acil müdahale ekipleri müdahalelere başlamış ancak olayın büyüklüğü karşısında çevre illerden takviye personel ve ekipman sağlanması gerçeklemiştir. Şu anda 600’e yakın personel, 200’e yakın iş makinesi ile çalışma devam ediyor. Sivas, Yozgat, Kastamonu, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Hatay, Adana ve Denizli gibi birçok ilimizden buraya olaya müdahale etmek üzere personel çağrıldı. Onların 7 gün 24 saat durmaksızın yaptıkları çalışma sonucu Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibariyle enerjisiz şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son arızanın olduğu yerdeyiz. Fedakarca çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Sayaçların okunup faturalandırıldığı iddialarının aslı yok”
Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği oluştuğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İlk etapta 113 bin abonemiz bu bölgede enerjisiz kalmıştı. Şu anda ekiplerimiz merkezdeki işlerini bitirir bitirmez, kırsaldaki köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın büyük oranda kırsaldaki arızaları gidermiş olacağız. Bu sırada sosyal medyada ciddi bilgi kirlilikleri ile karşılaştık. Özellikle ‘Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor’ şeklinde. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası Bakan Dönmez, teknik personel vatandaş ve basın mensuplarına teşekkür ederek çay ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta´da hayat normale dönüyor (3)
YEREL HABERLER Isparta´da hayat normale dönüyor (3)
Bakan Dönmez: “An itibarıyla Isparta'da enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “An itibarıyla Isparta'da enerjisiz bir ...
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nin Covid 19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nin Covid 19 testi ...
Isparta’da uzaktan eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Isparta’da uzaktan eğitime ara verildi
Isparta’da okullar 5 gün süreyle tatil edildi
YEREL HABERLER Isparta’da okullar 5 gün süreyle tatil edildi
Isparta’da 70 yaşındaki adam tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu Isparta Valiliği: "Evin elektrik akımı faal, soba kurulu ancak kullanılmamış"
YEREL HABERLER Isparta’da 70 yaşındaki adam tek başına yaşadığı ...
Isparta'da okullar 5 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Isparta'da okullar 5 gün tatil edildi
Isparta´da 16 bin abone 2 gündür elektriksiz (3)
YEREL HABERLER Isparta´da 16 bin abone 2 gündür elektriksiz (3)
Bakan Dönmez: “Isparta'da kalan 20 bin aboneye enerji vermek için canla başla çalışıyoruz” “Isparta’da zor günde devletimiz milletimizin yanındadır"
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Isparta'da kalan 20 bin aboneye enerji ...
Bakan Dönmez: “Isparta’nın yüzde 93’üne enerji verilmiş durumda”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Isparta’nın yüzde 93’üne enerji ...
Bakan Dönmez Isparta’ya geliyor
YEREL HABERLER Bakan Dönmez Isparta’ya geliyor
Kar yağışının etkisinde bulunan Isparta’da abonelerin yüzde 95’ine enerji sağlandı
YEREL HABERLER Kar yağışının etkisinde bulunan Isparta’da abonelerin ...
Isparta’da yoğun kar yağışının sebep olduğu elektrik kesintileriyle ilgili AEDAŞ'tan açıklama " 660 km orta gerilim, 4500 km alçak gerilim hattı buz yükünden temizlenip enerji verildi" " Kar sebebiyle önemli sayıda enerji nakil hattı ağır hasar aldı"
YEREL HABERLER Isparta’da yoğun kar yağışının sebep olduğu elektrik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.