Isparta´da hayat normale dönüyor (3)



`ENERJİSİZ ŞEBEKEMİZ KALMAMIŞTIR´

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eğirdir ziyaretinin ardından Isparta kent merkezine döndü. Zafer Mahallesinde elektrik arızalarının giderilmesine ilişkin çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı olmuş, neredeyse gün boyu devam eden kar yağışına bağlı olarak özellikle şebekemizde buz yüküne dayalı olarak ciddi hasarlar oluşmuştur. Burada şu anda 600´e yakın personel, 200´e yakın iş makinesiyle çalışma devam ediyor. Birçok ilimizden olaya müdahale etmek üzere teknik personel çağrıldı. Onların durmaksızın gece gündüz çalışarak yapmış oldukları mücadele sonunda Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son arızanın bulunduğu yerdeyiz. İlk etapta 113 bin abonemiz enerjisiz kalmıştı. Şu anda ekiplerimiz merkezdeki işleri bitirir bitirmez kırsala, köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın kırsaldaki arızaları da büyük oranda gidermiş olacağız. Bu arada zaman zaman sosyal medyada ciddi bilgi kirliliğiyle de karşılaşıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor şeklinde. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil."

Bakan Dönmez, açıklamanın ardından gazetecilere çay ikram etti.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-02-07 01:17:35



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