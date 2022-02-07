İçişleri Bakanlığı, Coivd 19 testi pozitif çıkan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun yerine geçici olarak Merkez Valisi Osman Kaymak'ı görevlendirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada uygulamanın rutin olduğu, görevden alma veya atamanın söz konusu olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde: "Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir.”

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