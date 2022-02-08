Elektrik çarpması sonucu yüksekten düşen SDÜ işçisi ağır yaralandı

Isparta’da atan sigortayı değiştirmek için elektrik direğine çıkan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yardımcı Teknik Hizmetler sınıfında işçisi, elektrik çarpması sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Olay, bu gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Elektrik Arıza Bakım Bölümünde yaklaşık 18 yıldır Yardımcı Teknik Hizmetler sınıfında ‘Elektrikçi’ sürekli işçi olarak çalışan Ali Büyükkütük'ün içinde bulunduğu teknik ekip saat 03.00 sularında meydana gelen elektrik kesintisi yaşandığı bilgisi üzerine olay yerine sevk edildi. Kesintiyi gidermek üzere gönderilen ekip saat 09.00 sularında Süleyman Demirlen Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine yaklaşık 34 kilometre uzaklıktaki Bozanönü Su Terfi İstasyonu’na ulaştı.

Ekip, yaşanan arızanın hat başındaki sigortanın atmasından kaynaklandığının tespiti üzerine sigortayı değiştirmek üzere çalışmalar başlattı. Ekip tarafından güvenlik tedbirleri alınarak ve ardından Ali Büyükkütük sigortayı değiştirmek üzere direğe çıktı. Bu sırada Büyükkütük’ün sağ kolunun elektrik teline teması sonucu elektrik çarpması sonucu dengesini kaybederek yüksekten düşerek ağır yaralandı. Düşmenin ardından çalışma arkadaşları tarafından kalp masajı yapılan adam, sağlık çalışanların tarafından şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan SDÜ, “Ali Büyükkütük şu anda ambulans ile üniversitemiz tıp fakültesi hastanemize sevk edilmiş bulunmaktadır. Konu rektörlüğümüz ve hastanemiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Çalışma arkadaşımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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