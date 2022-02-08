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Kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarptı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarptı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta’da seyir halindeki otomobil, yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ışıklarda bekleyen bir kamyonete arkadan çarptı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza öğle saatlerinde Isparta Sav karayolunda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 42 BH 318 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Kavak kırmızı ışıkta bekleyen 32 PP 798 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri geldi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Ümit Kavak yaralanırken, arkadan çarptıkları kamyonetin şoförü ise hafif yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralılar ambulansla Isparta Şehir hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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