Bakan Dönmez: "Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar, biz gerçekleri paylaştık" Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Mevsim normallerine göre baktığımızda 45 günde yağması beklenen kar yağışı sadece 11 saatte yağdı" "Arızalar süratle enerjilendirildi" "Faturaların tahsilatını da 1 ay süre ile erteliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileri sonucu vatandaşların fatura tahsilatlarının 1 ay ertelendiği belirterek, "Bazı sosyal medyada, gazete ve TV’lerde çıkan haber ve yorumları da gördük. Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren yörede vatandaşımız ile birlikte omuz omuza çalıştı" dedi.

3 Şubat Perşembe günü son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Isparta’da elektrik hatlarında yaşanan sıkıntıların ardından yapılan onarım çalışmaları hakkında bilgiler veren Bakan Dönmez, tüm şebekeleri enerjilendirdiklerini, sadece 7 köyde sıkıntı kaldığını söyledi.



"45 günde yağması beklenen kar yağışı sadece 11 saate yağdı"

Sürecin başından itibaren bilgi veren, elektrik kesintilerinin sebeplerinden ve yapılanları anlatan Dönmez, "O gün yağan kar yağışı normal bir kar yağışı değildi. Mevsim normallerine göre baktığımızda 45 günde yağması beklenen kar yağışı sadece 11 saatte yağdı. Bu durum doğal olarak atmosfere açık enerji tesislerimizde nakil hatlarımızda arızalara neden oldu. Olayın ilk anından itibaren burada tabi önce valiliğimiz, elektrik dağıtım şirketinin buradaki yerleşik personeli, belediyemiz, kamu kuruluşlarımız hemen hayatı normale dönüştürmek için görev alanlarıyla ilgili kısımlarda gerekli müdahalelere başladılar. Hummalı bir çalışma yürütüldü. Olayın gerçekleştiği esnada ben de Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek suretiyle Ukrayna’da resmi bir seyahatteydik akabinde Bakü’de düzenlenen 8. Güney Gaz Koridoru toplantısına katıldık. Döner dönmez hemen Cumhurbaşkanımızla görüştük ilgili arkadaşlardan gerekli bilgileri aldık ve süratle Isparta’ya doğrudan hiç vakit kaybetmeden intikal ettik" diye konuştu.



"Arızalar süratle enerjilendirildi"

Kar yağışına bağlı yaşanan elektrik kesintilerinin süratle düzeltildiğinin altını çizen Bakan Fatih Dönmez, "İlk anda şehrimizde yaklaşık 113 bin vatandaşımıza elektrik sağlayamama durumu söz konusu oldu. Her gün il ilçe ve köylerden başlamak üzere bu arızalar süratle enerjilendirildi" ifadelerine yer verdi.



“13 ilden bakım ekibi geldi”

13 ilden Isparta’ya bakım ekibi geldiğini belirten Bakan Dönmez, "İl merkezi ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Şu anda sadece 7 köyümüzde bir sıkıntı söz konusu, orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 13 ilden buraya bakım onarım ekibini intikal ettirdik. Şu anda 653 çalışan teknik personelimiz var. Sahada bu mücadeleyi sürdüren personel sayımız 1000'in üzerinde. Ekiplerimiz canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik faturaları okunmadı. Faturaların tahsilatı da 1 ay süre ile erteliyoruz" diye konuştu.



“Gerçekleri paylaştık”

En kısa süre içerisinde telafi çalışmalarına başlayacaklarını belirten Bakan Dönmez, "Bazı sosyal medyada, gazete ve TV’lerde çıkan haber ve yorumları da gördük. Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren yörede vatandaşımız ile birlikte omuz omuza çalıştı. Bütün bu yaşananlara rağmen Isparta halkının bize vermiş olduğu hoşgörü ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile günlerdir sahada çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız süreci yakinen takip etti. Desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı iletiyorum. Allah beterinden korusun diyorum. Sağ olun var olun. Büyük geçmiş olsun" açıklamalarında bulundu.

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