Bakan Dönmez: "Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar, biz gerçekleri paylaştık" Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Mevsim normallerine göre baktığımızda 45 günde yağması beklenen kar yağışı sadece 11 saatte yağdı" "Arızalar süratle enerjilendirildi" "Faturaların tahsilatını da 1 ay süre ile erteliyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez: "Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar, biz gerçekleri paylaştık" Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Mevsim normallerine göre baktığımızda 45 günde yağması beklenen kar yağışı sadece 11 saatte yağdı" "Arızalar süratle enerjilendirildi" "Faturaların tahsilatını da 1 ay süre ile erteliyoruz"

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileri sonucu vatandaşların fatura tahsilatlarının 1 ay ertelendiği belirterek, "Bazı sosyal medyada, gazete ve TV'lerde çıkan haber ve yorumları da gördük. Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren yörede vatandaşımız ile birlikte omuz omuza çalıştı" dedi.

Bakan Dönmez: "Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar, biz gerçekleri paylaştık" Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Mevsim normallerine göre baktığımızda 45 günde yağması beklenen kar yağışı sadece 11 saatte yağdı" "Arızalar süratle enerjilendirildi" "Faturaların tahsilatını da 1 ay süre ile erteliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileri sonucu vatandaşların fatura tahsilatlarının 1 ay ertelendiği belirterek, "Bazı sosyal medyada, gazete ve TV’lerde çıkan haber ve yorumları da gördük. Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren yörede vatandaşımız ile birlikte omuz omuza çalıştı" dedi.
3 Şubat Perşembe günü son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Isparta’da elektrik hatlarında yaşanan sıkıntıların ardından yapılan onarım çalışmaları hakkında bilgiler veren Bakan Dönmez, tüm şebekeleri enerjilendirdiklerini, sadece 7 köyde sıkıntı kaldığını söyledi.

"45 günde yağması beklenen kar yağışı sadece 11 saate yağdı"
Sürecin başından itibaren bilgi veren, elektrik kesintilerinin sebeplerinden ve yapılanları anlatan Dönmez, "O gün yağan kar yağışı normal bir kar yağışı değildi. Mevsim normallerine göre baktığımızda 45 günde yağması beklenen kar yağışı sadece 11 saatte yağdı. Bu durum doğal olarak atmosfere açık enerji tesislerimizde nakil hatlarımızda arızalara neden oldu. Olayın ilk anından itibaren burada tabi önce valiliğimiz, elektrik dağıtım şirketinin buradaki yerleşik personeli, belediyemiz, kamu kuruluşlarımız hemen hayatı normale dönüştürmek için görev alanlarıyla ilgili kısımlarda gerekli müdahalelere başladılar. Hummalı bir çalışma yürütüldü. Olayın gerçekleştiği esnada ben de Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek suretiyle Ukrayna’da resmi bir seyahatteydik akabinde Bakü’de düzenlenen 8. Güney Gaz Koridoru toplantısına katıldık. Döner dönmez hemen Cumhurbaşkanımızla görüştük ilgili arkadaşlardan gerekli bilgileri aldık ve süratle Isparta’ya doğrudan hiç vakit kaybetmeden intikal ettik" diye konuştu.

"Arızalar süratle enerjilendirildi"
Kar yağışına bağlı yaşanan elektrik kesintilerinin süratle düzeltildiğinin altını çizen Bakan Fatih Dönmez, "İlk anda şehrimizde yaklaşık 113 bin vatandaşımıza elektrik sağlayamama durumu söz konusu oldu. Her gün il ilçe ve köylerden başlamak üzere bu arızalar süratle enerjilendirildi" ifadelerine yer verdi.

“13 ilden bakım ekibi geldi”
13 ilden Isparta’ya bakım ekibi geldiğini belirten Bakan Dönmez, "İl merkezi ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Şu anda sadece 7 köyümüzde bir sıkıntı söz konusu, orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 13 ilden buraya bakım onarım ekibini intikal ettirdik. Şu anda 653 çalışan teknik personelimiz var. Sahada bu mücadeleyi sürdüren personel sayımız 1000'in üzerinde. Ekiplerimiz canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik faturaları okunmadı. Faturaların tahsilatı da 1 ay süre ile erteliyoruz" diye konuştu.

“Gerçekleri paylaştık”
En kısa süre içerisinde telafi çalışmalarına başlayacaklarını belirten Bakan Dönmez, "Bazı sosyal medyada, gazete ve TV’lerde çıkan haber ve yorumları da gördük. Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren yörede vatandaşımız ile birlikte omuz omuza çalıştı. Bütün bu yaşananlara rağmen Isparta halkının bize vermiş olduğu hoşgörü ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile günlerdir sahada çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız süreci yakinen takip etti. Desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı iletiyorum. Allah beterinden korusun diyorum. Sağ olun var olun. Büyük geçmiş olsun" açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da 7 köy hala elektriksiz (2)
YEREL HABERLER Isparta'da 7 köy hala elektriksiz (2)
Bakan Dönmez: “Isparta’da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Isparta’da faturaların tahsilatını 1 ...
Kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarptı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarptı Kaza ...
Elektrik akımına kapılan işçi, direkten düşüp ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi, direkten düşüp ağır ...
Elektrik çarpması sonucu yüksekten düşen SDÜ işçisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik çarpması sonucu yüksekten düşen SDÜ işçisi ...
Isparta'da 5´inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3)
YEREL HABERLER Isparta'da 5´inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda ...
Isparta'da 5´inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Isparta'da 5´inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda ...
Meteoroloji uyardı, Isparta’ya yeniden kar geliyor
YEREL HABERLER Meteoroloji uyardı, Isparta’ya yeniden kar geliyor
Isparta'da 5´inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)
YEREL HABERLER Isparta'da 5´inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda ...
Covid 19 olan Isparta Valisi Seylemaoğlu'nun yerine geçici görevlendirme Karantinada olan Vali Seymenoğlu'nun yerine geçici olarak Merkez Valisi Osman Kaymak getirildi
YEREL HABERLER Covid 19 olan Isparta Valisi Seylemaoğlu'nun yerine ...
Isparta'da 5´inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Isparta'da 5´inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda ...
Isparta'da 5´inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Isparta'da 5´inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda ...
Isparta´da hayat normale dönüyor (3)
YEREL HABERLER Isparta´da hayat normale dönüyor (3)
Bakan Dönmez Isparta’da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor’ söylentileri doğru değil "An itibarıyla Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekemiz kalmamıştır’’
YEREL HABERLER Bakan Dönmez Isparta’da sayaçların okunup elektrik ...
Bakan Dönmez: “An itibarıyla Isparta'da enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “An itibarıyla Isparta'da enerjisiz bir ...
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nin Covid 19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nin Covid 19 testi ...
Isparta’da uzaktan eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Isparta’da uzaktan eğitime ara verildi
Isparta’da okullar 5 gün süreyle tatil edildi
YEREL HABERLER Isparta’da okullar 5 gün süreyle tatil edildi
Isparta’da 70 yaşındaki adam tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu Isparta Valiliği: "Evin elektrik akımı faal, soba kurulu ancak kullanılmamış"
YEREL HABERLER Isparta’da 70 yaşındaki adam tek başına yaşadığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.