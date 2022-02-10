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Babasının tabutu defin için taşınırken otopsi istedi

DHA

Babasının tabutu defin için taşınırken otopsi istedi


Kemal ERBEN/ EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde yalnız yaşadığı evde hayatını kaybeden Doğan Kılıçkaya'nın (75) cenazesinde kızı Serpil Aksakal, babası için otopsi istediğini belirterek defin işlemine karşı çıktı. Cemaat de taşıdığı tabutu musalla taşına bıraktı. Aksakal'ın, babasının ölümünde şüphe olmadığına yönelik polis tarafından ikna edilmesiyle cenaze toprağa verildi. 
Eğirdir ilçesi Ağa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Doğan Kılıçkaya'ya dün ulaşamayan yakınları, muhtara haber verdi. Muhtar saat 16.00 sıralarında eve gittiğinde dış kapının açık olduğunu ve Kılıçkaya'nın salonda hareketsiz yattığını gördü. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kılıçkaya'nın öldüğünü tespit etti. Kılıçkaya'nın cansız bedeni üzerinde inceleme yapan doktor, raporunda Kılıçkaya'nın ölümünde şüpheli duruma rastlanılmadığını kaydetti. Kılıçkaya'nın cenazesi, Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.
MORGDAN TESLİM ALDI, DEFİNDE KARŞI ÇIKTI
Babasının ölüm haberinin ardından İzmir'den Eğirdir'e gelen Serpil Aksakal, morgdan cenazeyi teslim alarak Hızırbey Camii'ne getirdi. Kılıçkaya'nın namazı kılındıktan sonra cemaat tabutu taşımaya başladı, bu sırada kızı Serpil Aksakal, defin işlemine karşı çıktı. Aksakal, babasının tabutunu taşıyan cemaate "Cenazenin kaldırılmasını istemiyorum. Kızıyım, otopsi istiyorum. Yurt dışında yaşayan kuzenim arıyor. Cenazenin defnedilmesini istemiyor. Otopsi yapılmasını istiyoruz" diye seslendi. Aksakal'ın tepkisine şaşıran cemaat de tabutu yeniden musalla taşına bıraktı.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ARAYA GİRDİ
Camide namaza gelen Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, Aksakal'a doktor raporu üzerine defnedilmesinde sakınca bulunmadığını anlattı. Otopsiye gerek duyulmadığını dile getiren Savran, talep etmesi halinde polis çağırıp, isteğini anlatabileceğini söyledi. Durumun bildirilmesi ile camiye gelen polis, Aksakal ile görüştü. Polis de doktor raporu ve evdeki inceleme doğrultusunda ölümde şüphe görülmediğini belirtti. Aksakal polisle görüştüğü sırada Kılıçkaya'nın cenazesi, yaklaşık 1 saat musalla taşında bekletildi. Kılıçkaya'nın yurt dışında yaşayan yeğeni de Aksakal'ı telefonla arayıp, amcasının cenazesinin otopsi yapılmadan defnedilmemesini istedi.
POLİSLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA İKNA OLDU
Polis ile görüşen Aksakal, cenazenin defnedilmesine ikna oldu. Daha sonra musalla taşından alınan tabut, belediye işçileri tarafından mezarlığa taşıdı. Kervansaray Mezarlığı'na götürülen Kılıçkaya'nın cenazesi, toprağa verildi. Bu sırada Aksakal kendisini tekrar arayan yakınına, "Kızıyım onun, sen nesisin. Şimdiye kadar neden arayıp, sormadın babamı. Kapat, telefonu. Mahkemeye, avukata vereceksen ver. Mezarı açtır, kazdır, ben istemiyorum. Kalp, tansiyon, şeker hastasıyım. Cenazeye geldim" diyerek tepki gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2022-02-10 18:03:47

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