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Isparta'da karla bilikte gelen elektrik kesintisi geride duygulandıran buluşmalar bıraktı İlk bebeğini hastanede bir kez kucağına alan AEDAŞ mühendisi, 7 gündür bebeğini sadece uzaktan görebiliyor Elektrik mühendisi Necati Yüksel: " Oğlumu bir kez kucağıma alabildim, görüntülü telefonla hasret gideriyoruz" "Çocuğumun kimliğini çıkartmaya bile gidemedim’’ ""Vatandaşlarımız için eksi 10 derecede çalışıyoruz’’

İHA

Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan ve 11 saat aralıksız yağan kar yağışı sebebiyle şehrin elektrik şebekesinde yaşanan arızalar geride duygusal hikayeler bıraktı. Arızalarla ilgili ilk günden itibaren canla başla mücadele veren görevlilerden biri olan Akdeniz Elektrik dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Elektrik Mühendisi Necati Yüksel, 2 Şubatta dünyaya gelen ve ilk çocuğu olan Asil'i hastanede doğum sonrası bir kez görüp kesintiyle birlikte görevinin başına döndü. Adeta seferberlik ilan edilen kurumda doğum iznini bile kullanmayan Yüksel, bebeğine olan hasretini eşi Funda Yüksel ile telefondan...

Isparta'da karla bilikte gelen elektrik kesintisi geride duygulandıran buluşmalar bıraktı İlk bebeğini hastanede bir kez kucağına alan AEDAŞ mühendisi, 7 gündür bebeğini sadece uzaktan görebiliyor Elektrik mühendisi Necati Yüksel: " Oğlumu bir kez kucağıma alabildim, görüntülü telefonla hasret gideriyoruz" "Çocuğumun kimliğini çıkartmaya bile gidemedim’’ ""Vatandaşlarımız için eksi 10 derecede çalışıyoruz’’

Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan ve 11 saat aralıksız yağan kar yağışı sebebiyle şehrin elektrik şebekesinde yaşanan arızalar geride duygusal hikayeler bıraktı. Arızalarla ilgili ilk günden itibaren canla başla mücadele veren görevlilerden biri olan Akdeniz Elektrik dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Elektrik Mühendisi Necati Yüksel, 2 Şubatta dünyaya gelen ve ilk çocuğu olan Asil’i hastanede doğum sonrası bir kez görüp kesintiyle birlikte görevinin başına döndü. Adeta seferberlik ilan edilen kurumda doğum iznini bile kullanmayan Yüksel, bebeğine olan hasretini eşi Funda Yüksel ile telefondan yaptığı görüntülü arama ile gidermeye çalışıyor. Babalık sevincini yaşayamayan Yüksel, çocuğuna kimlik çıkartabilmek için de hayatın tamamen normale dönmesini bekliyor.
Kent genelinde başlayan yoğun karla birlikte yıkılan direkler ve kırılan iletken arızaların yaşanmaya başlamasıyla canla başla sahaya çıkan ekipler, vatandaşlara elektrik verebilmek için büyük zorluklara rağmen eksi 10 dereceye varan havalarda kesintisiz olarak 24 saat çalıştı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Isparta İl Müdürlüğü Şebeke Yöneticisi olarak görev yapan Necati Yüksel’in kar yağışından bir gün önce 2 Şubat’ta ilk çocuğu olan Asil bebek dünyaya geldi. Babalık sevincini ilk kez yaşamasına rağmen diğer tüm ekipler gibi başından sonuna kadar görevi başında bulunarak sahada mücadele eden Necati Yüksel, doğumhane kapısında hemşire tarafından gösterilen bebeği Asil'i bir kez kucağına alabildi.
Bu süreçte neler yaşadığını ve duygularını anlatan Necati Yüksel, 2 Şubatta oğlu Asil'in dünyaya geldiğini ve hemşirenin doğumhanede bebeği kucağına verdiğini, oğlunu ilk ve son kez doğduğu gün gördüğünü söyledi. Yüksel, "O anda sadece bir kere sarılabildim o tarihten itibaren oğlumu kucağıma alamadım. Kendisini 7 gündür göremiyorum özlüyorum, merak ediyorum eşimle görüşüyorum sadece telefondan oğlumun fotoğraflarını atıyorlar o şekilde görebiliyorum hallerini hatırlarını soruyorum nasıl olduklarını merak ediyorum iyi olduklarını biliyorum onlar ne kadar güçlü olursa bende o kadar güçlü olacağım’’ dedi.

"Olsun, oğlumu görememem hiç önemli değil’’
Yeni doğan oğlunu görememesine rağmen vatandaşlara elektrik verilmesinin daha önemli olduğunu söyleyen Necati Yüksel, ‘’Oğlumun kimliğini dahi çıkartmaya gidemedim, babalık iznindeydim bunu da kullanmadım. Olsun oğlumu görememem hiç önemli değil. Vatandaşlarımızın da çocukları, hastaları ve yaşlıları var onlara elektriği götürebilmek, enerji tedariki sağlayabilmek bizim için daha önemli’’ şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımız için eksi 10 derecede çalışıyoruz’’
3 Şubat’tan itibaren yapılan çalışmalar ve ne şartlar altında çalıştıklarından bahseden Necati Yüksel, "Bilindiği üzere, 3 Şubat 2022 tarihinde, Isparta’da 12 saate varan son 20 yılın en yoğun kar yağışı meydana geldi. Elektrik şebekemizde buna bağlı çok fazla zarar meydana geldi. Direklerimiz devrildi ve iletkenlerimiz yıkıldı. 3 Şubat’tan itibaren yağışla birlikte direk sahaya çıktık, çalışmalarımız devam ediyor ,şu anda elektrik verilmeyen nokta yok ,günlük arızaları tespit edip bakım çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımıza elektrik verebilmek için eksi 10 dereceye varan havalarda arkadaşlarımız, amirlerimiz, müdürlerimiz hepsi mücadele içerisinde, vatandaşlarımıza 3 Şubat’tan itibaren canla başla mücadele ederek elektrik vermeye çalıştık’’ ifadelerine yer verdi.

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