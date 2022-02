Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü 8 santim yükseldi EKO-BİR Müdürü Can: "10-15 santimetre daha yükseleceğini tahmin ediyoruz''

Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su kaynağı olan Eğirdir Gölü'nün 8 santim yükselerek su kotunda artış olduğu görüldü.

Eğirdir Gölü’nün su kotu, Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) Eğirdir Müdürlüğü tarafından bugün Eğirdir Limanı'nda yapılan ölçümleme 915.26 metre olarak belirlendi. 4 Aralık 2021 tarihinde 914.93 metre, 16 Ocak tarihinde ise 915.18 olarak ölçümlenen Eğirdir Gölü'ndeki su kotunun derinliğinin 915.26 santimetre olarak belirlenmesi ile su seviyesinin 16 Ocak tarihinden itibaren 8 santim yükseldiği görüldü.

EKOBİR Müdürü Süleyman Can, “Şu anda gölün su kotu ölçümünü gerçekleştirdik. 29 Şubat tarihleri arasında yağan kar yağışları neticesinde gölümüzün epeyce bir miktarda yükseleceğini tahmin ederek ölçümümüzü yaptık. Şu an itibarıyla göl buz olmasına rağmen yaptığımız ölçümde net bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz. 23 santimlik değişim söz konusu olabilir. Şimdiki ölçümlerimiz 915.26 metre şeklinde gerçekleşti. Bundan önceki ölçümümüzü 16 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirmiştik. O zaman 915.18 metre idi, yaklaşık olarak 8 santimetre yükselme söz konusu ancak karlarımız ve mevcuttaki buzun erimesi neticesinde su seviyesinin 1015 santimetre daha yükseleceğini tahmin ediyoruz. Erimeler neticesinde gölün su kotunun 915.40 ila 915.45 metre arasında olacağını düşünüyoruz” dedi.

Eğirdir Gölü su kotunun geçen yıl 19 Şubat 2021 tarihinden 57 santim daha düşük olduğunu vurgulayan EKOBİR Müdürü Can, yağışların son derece sevindirici olduğunu, yer altı sularında ve kaynaklarda artış gözlemlediklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.