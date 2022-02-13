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TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Akhisarspor: 1

İHA

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Akhisarspor: 1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 21 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk
Isparta 32 Spor: Alp Arda xxx, Ozan İsmail Koç xx, Kadir Turhan xxx, Ertuğrul Kurtuluş xxx, Arif Birşen x (dk. 52 Bahadır Yıldırım x), Enes Subaşı xx, Sabrican Vural x (dk. 52 Ahmet Hakan Sevinç xx), Gökhan Göksu x (dk. 15 Cemal Kızılateş xxx), Mustafa Diler x (dk. 46 Atalay Gürel x), Mustafa Acar xx (dk. 80 Altar Han Hidayetoğlu x), Burak Aydın xx
Akhisarspor: Enes Kimia xx, Göksu Mutlu xx, Yavuz Serkan Özbakan xx, Serkan Sefil x (Mehmet Salih Yiğit x ) Mert Özyıldırım xx, Bertuğ Bayar xx, Yusuf Cihat Çelik xx (dk. 90 Bora Yılmaz), Yusuf Acer xx (dk. Halil İbrahim Karavuş), Kemal Cingirt xx, Recep Kutun xx, Mert Efe Çölbeyi xx (dk. 84 Oğulcan Keskin)
Goller: Ertuğrul Kurtuluş (dk.60), Cemal Kızılateş (dk. 65) (Isparta 32 Spor), Yusuf Cihat Çelik (dk. 41) (Akhisarspor)
Kırmızı kart: dk. 90 Bertuğ Bayar (Akhisar)
Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Enes Subaşı (Isparta 32 Spor) Yusuf Acer, Recep Kutun, Yavuz Serkan Özbakan (Akhisarspor)

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