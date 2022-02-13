Buzları erimeye başlayan Eğirdir Gölü'nde tehlikeli yürüyüş

Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'da buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde yürüyen, köpeğini gezdirenler ve masa sandalye atarak çay kahve içenler, buz tabakasının yüzde 90 erimiş olmasına ve uyarılara aldırmadı.
Eğirdir'de Türkiye'nin 4'üncü büyük gölü ve 2'nci büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü, geçen haftalarda kısmi olarak buz tuttu. Yağan yağmur ve lodostan sonra buz tutan alanların yüzde 90'ı eridi. Bugün sabah saatlerinden itibaren Eğirdir Gölü kenarından geçenler, gölün buz tabakasının üzerinde yürüdü. Kimisi bisiklet sürdü, kimisi köpeğini gezdirdi, kimisi de masa ve sandalyesini atarak çay kahve içti. Buz tutmuş göl üzerindeki vatandaşlar, yetkililerin olası tehlikeye karşı yaptığı anons ve uyarılara aldırmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2022-02-13 18:25:50
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