Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Isparta’da NARKOTİM ekipleri tarafından aranan bir araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişinin tutuklandığı bildirildi

Olay Isparta’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı NARKOTİM ekipleri bir araca operasyon düzenledi içinde 3 kişi bulunan araç ekipler tarafından durdurulup arandı aracın içindeki 3 şüpheli H.Z, S.Z ve H.S.A’nın üzerinden toplamda 41,9 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 63 kullanımlık kağıda emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere polis tarafından el konulurken 3 şüpheli H.Z, S.Z ve H.S.A gözaltına alındı. 3 şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapıldığı ve 3 şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.