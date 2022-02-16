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Eğirdir Devlet Hastanesi "Yaşlı dostu hastane" konseptiyle hizmet veriyor

İHA

Isparta'ya bağlı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 'yaşlı dostu hastane' konseptiyle hizmet vermeye başladı.

Eğirdir Devlet Hastanesi "Yaşlı dostu hastane" konseptiyle hizmet veriyor

Isparta’ya bağlı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 'yaşlı dostu hastane' konseptiyle hizmet vermeye başladı.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, “Gelişen sağlık teknolojilerinin de katkısıyla tedavi alternatiflerinin artmasına bağlı olarak dünyanın çoğu ülkesinde nüfus yaşlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne göre 65 yaş ve üzeri nüfus yaşlı nüfus olarak tanımlanmakta ve ülkemizdeki yaşlı nüfusu da her geçen gün artmaktadır. Artan yaşlı nüfusun sağlıklı ve kaliteli yaşlanabilmesi için verilen sağlık hizmetlerinin bu yaş grubuna uygun planlanmasının sağlanması, özellikle yaşlı hastalarımızın hastanelerimizden kolay ve rahat hizmet alabilmesi için polikliniklerde yaşlı dostu randevu kavramının yerleşmesi, aldıkları hizmetin kolaylaştırılması, çoklu ilaç kullanımı ile ilgili sorunların kontrol edilebilmesi, beslenme ve diyet bölümünün ileri yaşa odaklanması ve hastaların taburcu planlamalarının daha etkin yapılması büyük önem taşımaktadır. Mevcut durumda, evde sağlık hizmeti, palyatif servisi, yoğun bakım servisleri, yaşlı hasta bekleme alanları, yaşlı hasta araç park alanı, acil ve normal alanda 65 yaş üstü hastaların başvurabileceği yaşlı hasta polikliniği, yaşlı hasta karşılama yönlendirme görevlisi tanımlamaları yapılmıştır. 65 yaş üstü hastalar için yardım çağırma butonları, yönlendirme işaretleri, engelli ve yaşlı tuvalet bölümleri oluşturulmuştur. Isparta ilinde Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın uygun görüşleri doğrultusunda, II. basamak sağlık tesislerimiz olan Isparta Şehir Hastanesi, Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yalvaç Devlet Hastanesi, Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi ile Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 'Yaşlı Dostu Hastane' kriterlerine uygun hale getirilmiş ve hizmet vermeye başlamışlardır. Çalışmalarımız; Gerontologlar Derneği Başkanı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Faruk Yaşar Gürdal, Isparta Şehir Hastanesi Geriatri Uzmanı Uzm. Dr. Emin Taşkıran, Müdürlüğümüzce oluşturulan ekipler marifeti ile gerçekleştirilmiştir. Isparta Şehir Hastanesi bünyesinde 'Yaşlı Dostu Hastane' kriterlerine uygun olarak aynı zamanda Geriatri polikliniği de hizmet vermektedir” ifadelerine yer verdi.

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