Eğirdir Gölü'nde su seviyesi bir haftada 8 santim yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi bir haftada 8 santim yükseldi

İHA

Eğirdir Gölü'nde su seviyesi bir haftada 8 santim yükseldi

Türkiye’nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü’nde son zamanlarda etkili olan kar ve yağmurun ardından su seviyesi yükselmeye devam ediyor.
"Yedi renkli göl" olarak bilinen ve son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü'ne son yağışlar adeta can suyu oldu. Eğirdir Gölü’nün su kotu, Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) Eğirdir Müdürlüğü tarafından bugün Eğirdir Limanı'nda yapılan ölçümleme sonucu 915.34 metre olarak belirlendi. 11 Şubat tarihinde yapılan ölçümlemede 915.26 olan Eğirdir Gölü su kotu bir hafta içerisinde 8 santim daha yükselerek 915.34 metre seviyesine ulaştı.
EKOBİR Eğirdir Müdürü Süleyman Can, ölçümleme sonrası yaptığı açıklamada, “Bir hafta önce yine bugün ölçümümüzü gerçekleştirmiştik. O zaman gölümüz buz tutmuş vaziyetteydi. Şu an da buzlar çözülmüş vaziyette. Bugün tekrar ölçümümüzü gerçekleştirdik. Geçen haftayla bu hafta arasında yaklaşık olarak 8 santimetre bir yükseliş meydana gelmiş. 11 Şubat 2022 günü yapmış olduğumuz ölçümde 915.26 metre göl kotumuz mevcut iken bugün itibariyle 915.34 santimetreye ulaşmış durumdayız. Yaptığımız gözlemlerde taban sularının yavaş yavaş dolmaya başladığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte gölün daha hızlı yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Bir hafta içinde 8 santimetre bir yükseliş meydana geldi. Toplamda 41 santimetreye ulaştık. İnşallah geçen yılki en yüksek seviyemiz olan 915.88’e ulaşıp, geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Dağlardaki karların erimesi ve taban sularının göle yavaş yavaş gelmeye başlaması ile göl seviyesinin yükseleceğini umut ediyoruz” dedi.
Eğirdir Gölü'nde su kotu 19 Şubat 2021 tarihinde 915.83 metre idi. Gölün su kotunun geçen yıla oranla hala 49 santim daha düşük seviyede olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosnow sevenler Davraz’da bir araya geliyor
YEREL HABERLER Motosnow sevenler Davraz’da bir araya geliyor
Isparta’da Erasmus öğrencileri off-road heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Isparta’da Erasmus öğrencileri off-road heyecanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.