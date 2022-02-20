Minibüs ağaca çarptı: 1´i ağır, 4 yaralı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTAAntalya karayolu üzerinde kontrolden çıkan minibüs ağaca çarptı. Kazada 1´i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu Sütçüler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 32 ACH 126 plakalı minibüs, henüz adı bilinmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenler 112´ye haber verdi. Olay yerine Isparta ve Burdur AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 yolcuya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra hastanelere kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-02-20 20:48:15



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