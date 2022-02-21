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Davraz’da düzenlenen motosnow yarışları nefes kesti Vali Seymenoğlu ağlayan genç sporcuyu teselli etti

İHA

Türkiye Motosiklet Federasyonu gözetiminde, Isparta Valiliği ev sahipliğinde ve Isparta Belediyesi'nin katkılarıyla Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Motosnow Yarışları nefesleri kesti.

Davraz’da düzenlenen motosnow yarışları nefes kesti Vali Seymenoğlu ağlayan genç sporcuyu teselli etti

Türkiye Motosiklet Federasyonu gözetiminde, Isparta Valiliği ev sahipliğinde ve Isparta Belediyesi’nin katkılarıyla Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’nde düzenlenen 4. Türkiye Motosnow Yarışları nefesleri kesti.

Türkiye’de ilk kez 2014 yılında Davraz’da düzenlenen motosnow yarışları Türkiye’nin tek motosnow yarışması olma özelliğini hala sürdürüyor. 3 profesyonel 3 de hobi grubu olmak üzere start verilen motosnow yarışlarına amatör ve profesyonel 60’a yakın sporcu katıldı. Toprak, kum ve engebeli arazide yapılan motokros yarışmalarına da alışkın sporcular kar üzerinde de yeteneklerini gösterdi. Kimi zaman zor anlar yaşayan sporcular damalı bayrağı görebilmek için kıyasıya mücadele etti. Kayak severlerin gözdesi Davraz’da düzenlenen heyecan dolu etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

İzleyiciler yarışmacılara alkışlarla destek verirken motosnow yarışlarının ilk start bayrağını Vali Ömer Seymenoğlu salladı. Tüm sporculara başarılar dileyen Seymenoğlu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Padok alanında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu 14 yaşındaki Selen Tınaz isimli yarışmacıyla yakından ilgilendi. Selen’in yakınlarına neden ağladığını soran Vali Seymenoğlu, “Bayanlar kategorisinde yarıştı, ancak zorlu parkurda düşerek istediği dereceyi elde edemedi onun için ağlıyor” cevabını alınca Selen’i teselli etti. Vali Seymenoğlu “14 yaşında buraya gelerek yarışıyorsun, bu kocaman motoru kar üstünde sürüyorsun. Bence çok ama çok başarılısın. Lütfen seneye bir daha gel ve tekrar yarış. Eminim ki başarılı olacaksın” diye konuştu.
Kıyasıya geçen yarışmaların ardından Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve sponsor firma temsilcileri tarafından dereceye giren sporculara madalya, kupa, para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi. Ödül töreninin sonunda kürsüye çağrılan genç yarışmacı Selen Tınaz’a ise en genç sporcu ödülü verilerek tebrik edildi.

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