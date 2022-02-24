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Eğirdir’de Afet Değerlendirme Toplantısı

İHA

Eğirdir’de Afet Değerlendirme Toplantısı

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, son yaşanan heyelan ve kaya düşmesi olaylarının ardından ilgili kurumlarla bir araya gelerek Afet Değerlendirme Toplantısı yaptı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Adem Çelik’in yanı sıra Belediye Başkanı Veli Gök, Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür V. Abdullah Borca, Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ethem Kılıçarslan, İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Görgün ve ilgili kurumlardan teknik personeller katıldı. Eğirdir'de son kar yağışlarından sonra İmaret Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sağlık Ocağı Evleri arkasında ve Menderes Mahallesinde bulunan heyelan bölgesinde dev kaya parçaları yuvarlanmaya devam ediyor. Isparta teknik ekibi tarafından dün ve Ankara’dan gelen teknik heyet tarafından yapılan incelemelerin sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda acil olarak alınması gereken önlemler ele alındı.
Tüm inceleme sonuçlarının detaylı şekilde değerlendirileceğini belirten Kaymakam Çelik, “İlgili tüm kurumların işbirliği içerisinde en kısa zamanda müdahale ve önlem projeleri ivedilikle hazırlanacaktır” diye konuştu.

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