Mahallelinin 'heyelan' kabusu

Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 14 bloktaki 210 dairede oturanlar, her yağış sonrası dev kayaların yamaçtan evlerinin yakınına düşmesinden dolayı endişeyle yaşıyor.

Eğirdir'de İmaret Mahallesi´ndeki sağlık ocağı evleri bölgesinde, yağmur yağışları ve karların erimesiyle birlikte heyelanlar meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar, yola düştü. Yamacın yakınında bulunan 14 bloktaki 210 dairede oturanlar, heyelanlar nedeniyle korku dolu günler geçiriyor. Tepeden yuvarlanan kayalar tehlike oluşturuyor.

'BİLİRKİŞİ HEYETİ İSTEDİK'

AFAD İl Müdürü Ethem Kılıçarslan, beraberindeki teknik heyetle bölgede inceleme yaptı. İncelemede Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün de yer aldı. İnceleme sonrası açıklama yapan Kılıçarslan, "Heyelan bölgesi için çalışmalarımız sürüyor. Buradaki binalar ve oturan vatandaşlarımız tehlike altında. Acil çalışma yapılması gerekmektedir. Bunun için de Vali Ömer Seymenoğlu'nun ve Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'in de bilgileri dahilinde Eğirdir Belediyesi'nin yazısı üzerine Ankara'dan bilirkişi heyeti istedik. Gelecek heyetin ve AFAD Başkanlığı ile bakanlık yetkililerinin vereceği kararı beklemek en doğrusu olacak" diye konuştu.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, bölgede yıllardır süren sorunun çözümü için Vali Seymenoğlu'nun konuyu yakından takip ettiğini ve gerekli çalışmaları başlattığını dile getirdi.

'KORKUYORUZ'

Heyelan tehlikesinin yaşandığı mahalledeki apartmanlarda oturanlardan Necati Dereli, "3-4 gündür taş düşüyor. Uyumakta zorlanıyoruz. Komşularımız evi satmayı düşünüyor. Kızımın uyuduğu oda dağa bakıyor, geceleri uyuyamıyor. Evimizden memnunuz ama taşlardan çok rahatsızız" dedi.

Düşen kayalardan dolayı tedirgin olduklarını anlatan Muazzez Dereli de, "Yola istinat duvarı çekildikten sonra taş daha az düşmeye başladı. Yüksek yerlerde büyük taşlar var. O taşlar düşerse büyük tehlike. Korkuyoruz. Yağmur yağdıktan sonra taşlar yola düşüyor. Taş düşerken çok ses çıkıyor. Önceki yıllarda büyük taşlar bizim apartmanın bahçesine kadar geldi" diye konuştu.

'HER GEÇEN GÜN DAHA RİSKLİ HALE GELİYOR'

Emin Özdamar, kaya düşeceği endişesiyle her gece korkuyla yatıp, korkuyla kalktıklarını anlattı.

Mehmet Tekbaş da 17 senedir oturdukları evde kayaların düşmeye başladığı dönemlerde korku yaşadıklarını söyledi.

Hüseyin Esendir, "Kış aylarında kayalar yuvarlanmaya başlıyor. Her geçen gün daha riskli hale geliyor. Yükseklerdeki büyük kayaların düşmesinden endişe duyuyoruz. Her geçen gün gözümüz tepedeki kayalarda, bugün düşecek mi, diye bakıyoruz" dedi.

Bölgede yaşayanların kaya düşmesi nedeniyle endişe yaşadığını anlatan mahalle muhtarı Mustafa Bülbül, "Vatandaşlar tedirginlik hissediyor. Cadde işlek bir yoldu. Geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililerin sorunu çözmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2022-02-25 09:54:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.