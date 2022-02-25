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Karlar eriyip, buzlar çözülünce dev kaya parçaları evleri tehdit etmeye başladı

İHA

Karlar eriyip, buzlar çözülünce dev kaya parçaları evleri tehdit etmeye başladı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Sağlık Ocağı evleri arkasında bulunan heyelan bölgesinden son kar yağışlarından sonra aşağı yuvarlanan dev kaya parçaları evleri ve evlerde yaşayanları tehdit ediyor.
İmaret Mahallesi sağlık ocağı evleri bölgesinde 14 blokta toplam 210 daire, dağ tarafında bulunan alanda toprak kayması ve kaya düşmesi tehlikesi altında. Son zamanlardaki hava olaylarından dolayı bu sayı artış gösterince can ve mal kaybına neden olmaması adına Eğirdir Belediyesi, Eğirdir Kaymakamlığı ve İl AFAD Müdürlüğü yerinde teknik inceleme gerçekleştirdi.
Bugün sabah saatlerinde İl AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan ve Teknik Heyeti Eğirdir'e geldi. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve teknik heyeti, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün ile birlikte heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan İl AFAD Müdürü Ethem Kılıçarlan burada kararı verecek mercinin Eğirdir Belediye Başkanlığı olduğunu belirtti. Kılıçarslan, "Başkan beyin göreve geldiği ilk günler itibari ile bu heyelan bölgeleri için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda buradaki binalar ve burada oturan vatandaşlarımız tehlike altında. Çok acil olarak burada çalışma yapılması gerekmektedir, bunun içinde şu anda Valimiz Ömer Seymenoğlu'nun ve Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik'inde bilgileri dahilinde Eğirdir Belediyesi'nin yazısı üzerine Ankara'dan bilirkişi heyeti istedik. Gelecek heyetin ve AFAD Başkanlığımızın, Bakanlığımızın yetkililerin vereceği kararı beklemek en doğrusu olacaktır" ifadelerini kullandı.
Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'in son durum hakkında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu bilgilendirerek buradaki bölgede yıllar öncesinden itibaren gelen sorunun çözümü için Vali Seymenoğlu'nun konuyu yakından takip ettiği ve gerekli çalışmaları başlattığı bildirildi.

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