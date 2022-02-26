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Isparta’da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

İHA

Isparta’da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Isparta’da çalıştığı inşaatın 3 katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Emre Mahallesi 3854 sokak üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. katta çalışan inşaat işçisi Hasan Bulut, tel ile demir bağladığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri asansör boşluğuna düşen Bulut’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında Bulut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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