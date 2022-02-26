Isparta’da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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Isparta’da çalıştığı inşaatın 3 katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Emre Mahallesi 3854 sokak üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. katta çalışan inşaat işçisi Hasan Bulut, tel ile demir bağladığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri asansör boşluğuna düşen Bulut’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında Bulut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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