Isparta’ya sağanak yağış uyarısı

Isparta il genelinde kuvvetli sağanak yağmur yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Isparta için bugünün ilk saatlerinden itibaren il genelinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağmur yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada, yağmur yağışının gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilirken yağışın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.