Isparta ilçelerinde TURKOVAC aşı uygulaması başladı

Isparta’da TURKOVAC aşısı uygulaması Isparta Şehir Hastanesi’nden sonra Eğirdir, Şarkikarağaç ve Yalvaç ilçelerinde de başladı.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, TURKOVAC aşısı olmak isteyen vatandaşların Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi ve Yalvaç Devlet Hastanesi’nden randevu alırken aşı tercihini belirterek MHRS aşı randevu ekranı ya da Alo 182 hattı ile TURKOVAC aşı randevularını alabileceği bildirildi. Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, birinci doz, ikinci doz ve hatırlatma dozları da dahil olmak üzere TURKOVAC aşısı olmak isteyen tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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