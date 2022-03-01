Efe, okul dönüşü köpek saldırısında başından yaralandı 

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Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, okuldan evine giden Ahmet Efe Erol (13), kaldırımda arkadaşlarıyla yürürken, sahibinin gezdirdiği Kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Ahmet Efe, başından ısırılması nedeniyle hastanede tedavi gördü.

Çünür Mahallesi'nde, dün saat 16.30 sıralarında okuldan çıkıp, 3 arkadaşıyla evine giden Ahmet Efe Erol'a, sahibinin tasmasıyla gezdirdiği Kangal köpeği saldırdı. Ahmet Efe'yi yere düşürdükten sonra başını dişleyen köpek, sahibi tarafından güçlükle kontrol edildi. Saldırı sonrası korku yaşayan Ahmet Efe, çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibi tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polisin incelemesi sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köpeğin 10 gün boyunca karantinaya alınması için sahibine talimat verdi. Sahibi ile köpeğin bakımının yapıldığı inşaatın şantiye sorumlusu da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ahmet Efe Erol, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ

2022-03-01 11:03:48



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