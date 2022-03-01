Efe, okul dönüşü köpek saldırısında başından yaralandı (2)



MAHALLEDE BAŞIBOŞ KÖPEKLER TOPLANIYOR

Isparta'da, dün okuldan evine dönerken, sahibinin gezdirdiği Kangal köpeğinin saldırısına uğrayan Ahmet Efe Erol'un başında, 3 ısırık olduğu belirlendi. Köpek, bakımının yapıldığı inşaat alanında gözlem altında tutulurken, belediye ekipleri de mahalledeki küpesiz köpekleri toplamaya başladı. Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri, mahalledeki başıboş ve küpesiz köpekleri iğneyle uyuşturduktan sonra rehabilitasyon için hayvan barınağına götürdü.

'BAŞINDA 3 ISIRIK VAR'

Ahmet Efe'nin teyzesi Gülay Güler, "Dünden bu yana şoktayız. Çocuğun başının 3 yerinde ısırık var. Her şeyden önemlisi travma geçiriyor. Burada bir hayli başıboş köpek var. Bana da iş yeri önünde birkaç kez saldırdılar. Ben de köpekleri çok severim ama kalabalık sürüler halinde gezen köpeklerden endişe duyuyoruz" dedi.

Mahalle muhtarı Hasan Derebek de sahipsiz köpeklerle ilgili Isparta Belediyesi yetkilileriyle zaman zaman görüşme yaptığını anlatarak, "Maalesef üzücü bir olay yaşadık. Saldıran köpek sahipli bir köpek. Belediye ekipleri aşısız olanları toplayıp, sonra geri bırakmak zorunda kalıyor. Hayvanları Koruma Kanunu bunu gerektiriyor. Mahallemizde 3 okul var ve halk tedirgin olduğu için bize şikayetlerini iletiyor" diye konuştu

Çünür Mahallesi'nde oturan İsmail Türker de daha önce yaşadığı olayı anlatarak, "Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde 3 kıza köpekler saldırdı. Ben kurtardım. Burada köpek çok. Başıboş köpeğin ne yapacağı belli olmaz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ

2022-03-01 12:41:29



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