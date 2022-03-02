Isparta’da okullar 1 gün tatil edildi

Isparta Valiliği, kar yağışının etkili olması sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, Isparta genelinde öğleden sonra başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara dikkat çekildi. Bu çerçevede Isparta genelinde 3 Mart 2022 Perşembe günü Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları (MTSK) uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları, uygulama eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

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